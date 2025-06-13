Dolar
39.43
Euro
45.46
Altın
3,418.20
ETH/USDT
2,514.10
BTC/USDT
104,593.00
BIST 100
9,118.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Halil İbrahim Sincar  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Mardin

Mazıdağı ilçesinin kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın söndürme çalışmasına 2 helikopter de havadan destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava yolu şirketleri İsrail’in İran saldırısının ardından bölgeye uçuşları iptal etti
İstanbul'da uyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyonda 2,5 milyondan fazla hap ele geçirildi
Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bingöl'de 2 bin 100 rakımdaki ormanda kartal yavruları yuvalarında görüntülendi
İzmir'de çıkan orman yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de çıkan orman yangına müdahale ediliyor

Kırklareli'nde 500 dekarlık buğday ve arpa ekili alan yandı

Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İran’ın güneyindeki bir iskelede çıkan yangında 10’dan fazla tekne yandı

İran’ın güneyindeki bir iskelede çıkan yangında 10’dan fazla tekne yandı
Mardin'de "Napolyon" kirazında hasat sürüyor

Mardin'de "Napolyon" kirazında hasat sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet