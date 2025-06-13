Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Mardin
Mazıdağı ilçesinin kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Yangın söndürme çalışmasına 2 helikopter de havadan destek veriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.