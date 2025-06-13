İzmir'de çıkan orman yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir
Mordoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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