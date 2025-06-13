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İzmir'de çıkan orman yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hüseyin Cem Liman  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
İzmir'de çıkan orman yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Sinan Özmüş/AA

İzmir

Mordoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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