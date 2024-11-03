Dolar
34.33
Euro
37.25
Altın
2,736.60
ETH/USDT
2,458.10
BTC/USDT
68,375.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çorum merkez Osmancık Caddesi'nde 5 katlı bir binada patlama meydana geldi. Olay yerinden yayındayız Çorum merkez Osmancık Caddesi'nde bir binada patlama meydana geldi
logo
Gündem

Bakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcilerini "şiddet içeren yayınlar" konusunda uyardı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal paylaşım sitelerinin temsilcilerini, "şiddet içeren yayınlar" konusunda uyardı.

Sarp Özer  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Bakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcilerini "şiddet içeren yayınlar" konusunda uyardı

Ankara

Göktaş, uluslararası sosyal paylaşım sitelerinin temsilcileri ile toplantı yaptı.

Tiktok ve Instagram'ın da aralarında bulunduğu sosyal paylaşım sitesi temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda, Göktaş, "Sadece bir bakan olarak değil, aynı zamanda bir anne olarak konuşuyorum" ifadeleriyle konuşmasına başladı.

Dünyayı saran dijital ağların hızlı, etkin ve kitlesel iletişimle büyük bir güç unsuru haline geldiğini, bu gücün "insan odaklı bir anlayışla yönetilmesi"nin hayati öneminin olduğunu vurgulayan Göktaş, bu konuda işbirliğinin gerekliliğini dile getirdi.

Dijital medyanın içerik şartlarındaki belirsizlikler nedeniyle pek çok riski beraberinde getirdiğine dikkati çeken Göktaş, "Çok geniş kitlelere ulaşan dijital içerikler, zaman içinde bağımlılığa, dürtüsel davranış bozukluklarına yol açabiliyor. Başka bir ifadeyle bireylerin toplumsal uyum ve birlikte yaşam becerilerine zarar veriyor. Suç işleme riskini artırıyor ve hukuki yaptırımı olan fiillerin gerçekleşmesine zemin hazırlıyor." tespitinde bulundu.

Özellikle şiddet içeren yayınlara hızlı müdahalenin önemine değinen Göktaş, "Ekran süreleri uzayan kullanıcıların aynı görüntülere maruz kaldıkça duyarlılıkları zayıflıyor. Bu noktada özellikle şiddet içeren yayınlar, suçun normalleşmesine sebep oluyor." dedi.

TÜİK'in son araştırmasına göre, çocukların büyük çoğunluğunun internet ve sosyal medya kullanıcısı olduğunu, çocukların yüzde 91,3'ünün internet kullandığını, yüzde 66,1'inin ise düzenli sosyal medya kullanıcıları arasında yer aldığını belirten Göktaş, "Yapay zeka destekli yazılımlarla zararlı içeriklerin filtrelenmesini ve çocukların yaşlarına uygun, gelişimlerini destekleyen içeriklere yönlendirilmesini oldukça önemli buluyoruz. Bu anlamda etkin ebeveyn kontrol araçlarının sunulmasının dijital ortamın güvenliğini artıran bir unsur olduğuna dikkat çekmek istiyoruz." bilgisini paylaştı.

Sanal kumarın da dijital mecralarda karşılaşılan bir diğer tehdit olduğunu vurgulayan Göktaş, "Çocuklarımızı korumak için de ne gerekirse yapmakta kararlıyız." ifadesini kullandı.

Sosyal platform temsilcileri de toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, işbirliğinin önemini belirtti.

Sorunun küresel çapta olduğunu, diğer ülkelerde de benzer sorunların yaşandığını ifade eden sosyal paylaşım siteleri temsilcileri, aldıkları önlemleri anlattı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından da temsilcilerin katıldığı toplantıda, işbirliğinin artırılması ve bu tür toplantıların yapılması konusunda görüş birliği oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e silah satmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamalıyız
Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir almasını istedi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
Bakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcilerini "şiddet içeren yayınlar" konusunda uyardı

Benzer haberler

Bakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcilerini "şiddet içeren yayınlar" konusunda uyardı

Bakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcilerini "şiddet içeren yayınlar" konusunda uyardı

Bakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcileriyle görüşecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Katar'da ikili görüşmelerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi

Bakan Göktaş: İsrail, Filistin topraklarını adım adım işgal ederek açık bir soykırım uygulamakta

Bakan Göktaş: İsrail, Filistin topraklarını adım adım işgal ederek açık bir soykırım uygulamakta
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet