Bakan Fidan'dan AA'nın çalışmalarına övgü: Dışişleri Bakanı olarak bu beni gururlandırıyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "AA'nın özellikle uluslararası haber mecralarında; haber toplamada, haberi işlemede, haberi pazarlamada, iletmede ne kadar etkin seviyeye ulaştığını görüyorum. Dışişleri Bakanı olarak bu beni gururlandırıyor." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "çok profesyonel bir çalışma içerisinde" olduğunu belirterek, "AA'nın özellikle uluslararası haber mecralarında; haber toplamada, haberi işlemede, haberi pazarlamada, iletmede ne kadar etkin seviyeye ulaştığını görüyorum. Dışişleri Bakanı olarak bu beni gururlandırıyor." dedi.
Bakan Fidan, AA Editör Masası'nda Türk dış politikasına ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
Misafir edildiğinden dolayı AA'ya teşekkür eden Fidan, ekranlardan uzun yıllar boyunca AA Editör Masası'nı takip ettiğini belirtti.
Fidan, "Bugün de masanın bu tarafına gelmek nasip oldu onun için teşekkür ediyorum." dedi.
AA'nin "çok profesyonel bir çalışma içerisinde" olduğunu belirten Fidan, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı, yıllardır bu profesyonelliğin nasıl arttığını, kurumsallaşmasının nasıl ileriye gittiğini görüyoruz. Özellikle uluslararası haber mecralarında; haber toplamada, haberi işlemede, haberi pazarlamada, iletmede ne kadar etkin seviyeye ulaştığını görüyorum. Bu bizim açımızdan önemli bir şey, bir bayrak taşıyıcı olması bu alanda haber toplama, işleme alanında bir bayrak taşıyıcı olması global düzeyde önemli, Dışişleri Bakanı olarak bu beni gururlandırıyor, bunun da altını çizmiş olayım."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.