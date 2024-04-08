Dolar
32.05
Euro
34.79
Altın
2,338.27
ETH/USDT
3,679.60
BTC/USDT
71,807.00
BIST 100
9,756.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ay’ın Güneş ve Dünya’nın arasına girmesiyle oluşan gök olayı güneş tutulması, Meksika’nın Mazatlan kentinden gözlemleniyor. Kocatepe Camii’nde Ramazan ayının son teravih namazı eda ediliyor.
logo
Gündem

Bakan Fidan: İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık

Dışişleri Bakanı Fidan, "İsrail’in, Gazzelilere yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık.” dedi.

Tuğba Altun, Gökhan Çeliker  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Bakan Fidan: İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık Fotoğraf: Güven Yılmaz - AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Ürdün üzerinden Gazze’ye havadan yardım gönderme talebinin İsrail tarafından reddedilmesine ilişkin “İsrail’in açlıkla boğuşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında biz de İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık.” dedi.

Fidan, Dışişleri Bakanlığında, İsrail’in Gazze’ye devam eden saldırıları ve Gazze’ye insani yardıma ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mübarek ramazan ayının son günlerine gelindiğini ve Gazze’deki dramın 6 aydır devam ettiğini belirten Fidan, İsrail hakkında devam eden bir soykırım davası ve bu konuda Uluslararası Adalet Divanının aldığı ara karar olduğunu anımsattı.

Fidan, şimdiye kadar sessiz kalan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bile İsrail’in ateşkes ilan etmesi gerektiğine hükmettiğine dikkati çekerek, buna rağmen İsrail’in saldırılarının ramazan ayı boyunca devam ettiğini söyledi.

Bu insanlık dışı tutumun, Müslümanlar başta olmak üzere, tüm dünya kamuoyunun vicdanını yaralamaya devam ettiğine işaret eden Fidan, Türkiye’nin olayların başladığı ilk günden itibaren yaşananlara tepkisiz kalmadığının altını çizdi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde en doğru ve cesur tavrı takındıklarını ve Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını vurgulayarak, uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin de İsrail’e karşı ortak bir tutum alması için çaba harcadıklarını dile getirdi.

Bu konuda da başarılı olduklarını belirten Fidan, “Bugün tüm dünya, İsrail makamlarının adalet önünde hesap vereceği günü iple çekiyor. Tarihte ilk kez İsrail’i herkes kınıyor, işlediği suçları herkes lanetliyor. Ayrıca Gazze’deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’den Gazze’ye ulaşan yardımlar 42 bin tonu geçti

Fidan, Türkiye’nin deniz ve hava yoluyla Gazze’ye ulaştırmak üzere Mısır’a ilettiği yardımların 42 bin tonu geçtiğini, bugün itibarıyla Türkiye’nin Gazze’ye en çok yardım gönderen ilk 2 ülkeden biri olduğunu söyledi.

9'uncu yardım gemisinin de yolda olduğunu bildiren Fidan, bir süredir Ürdün üzerinden de insani yardımların paraşütlerle Gazze’ye ulaştırıldığını anlattı.

Fidan, Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçaklarıyla bu insani yardım operasyonuna dahil olma talebi ilettiklerini söyleyerek, Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebin İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendiklerini ifade etti.

"İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık"

İsrail’in, Türkiye’nin Gazze’ye yardım talebini reddetmesine ilişkin Fidan, “İsrail’in açlıkla boğuşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında biz de İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık.” dedi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan bu tedbirlerin gecikmeksizin adım adım hayata geçirileceğine ve ilgili kurumlarca kamuoyuyla paylaşılacağına işaret ederek, “İsrail, ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze’ye kesintisiz biçimde ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir.” ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da iftar yapan vatandaşlara telefondan seslendi
Bakan Fidan: İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile telefonda görüştü
Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok yardım ulaştıran birinci ülke
Malatya ve Hakkari'de sağanak etkili oldu

Benzer haberler

ABD-İsrail arasındaki Refah görüşmeleri bir kez daha ertelendi

ABD-İsrail arasındaki Refah görüşmeleri bir kez daha ertelendi

Netanyahu, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah’a kara saldırısı için tarihin belirlendiğini söyledi

Filistinli işadamı: Filistin mutfaklarının yüzde 50 ila 60'ı Türk malı

Bakan Fidan: İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık

Bakan Fidan: İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık
BM Güvenlik Konseyi, Filistin'in üyelik talebini ilgili Komite'ye ileteceğini duyurdu

BM Güvenlik Konseyi, Filistin'in üyelik talebini ilgili Komite'ye ileteceğini duyurdu
İsrail'in Gazze'de 6 ayı geride bırakan saldırılarının özeti "ölüm ve yıkım"

İsrail'in Gazze'de 6 ayı geride bırakan saldırılarının özeti "ölüm ve yıkım"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet