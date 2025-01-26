Bakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ve Irak Başbakanı Sudani tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve rak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından Bağdat'ta kabul edildi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, ziyarette bulunduğu Irak'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile de görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.