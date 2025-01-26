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Bakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ve Irak Başbakanı Sudani tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve rak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından Bağdat'ta kabul edildi.

Tuğba Altun  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Bakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ve Irak Başbakanı Sudani tarafından kabul edildi

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, ziyarette bulunduğu Irak'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile de görüştü.

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