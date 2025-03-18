Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Devlet Bakanı Doughty ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin Cenevre kentinde, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa, Kuzey Amerika ve Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty'i kabul etti.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın, Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı marjındaki temaslarına ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, Fidan'ın, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa, Kuzey Amerika ve Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Devlet Bakanı Doughty'i kabul ettiği bildirildi.