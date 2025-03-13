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Bakan Fidan, Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından başkent Şam'da kabul edildi.

Mehmet Şah Yılmaz, Tuğba Altun, Ethem Emre Özcan  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Bakan Fidan, Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildi Fotoğraf: Arda Küçükkaya - AA

Şam/Ankara

Türk yetkililer, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti.


Türk yetkililer, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti.

Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, Şara tarafından kabul edildi.

İkili ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmelerin ele alındığı görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Türk heyeti, Halk Sarayı'ndan ayrıldı.

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