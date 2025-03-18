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Bakan Fidan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni (CERN) ziyaret etti.

Büşranur Keskinkılıç  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Bakan Fidan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de dün CERN'i ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Fidan, merkezde görev yapan Türk bilim insanlarıyla da bir araya geldi.

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