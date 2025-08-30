Dolar
41.14
Euro
48.08
Altın
3,448.10
ETH/USDT
4,394.70
BTC/USDT
108,556.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor.
logo
Gündem

Bakan Ersoy, Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntü kaydını paylaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntü kaydını paylaştı.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Bakan Ersoy, Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntü kaydını paylaştı

Ankara

Bakan Ersoy, NSosyal'deki mesajında, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden gün yüzüne çıkarılan ve ilk kez yayınlanan Mustafa Kemal Atatürk'ün Florya köşkünde karşılanma görüntüsünü kamuoyuyla paylaştığını vurguladı.

Mesajında istiklal ve istikbal mücadelesinin zaferle taçlanışının 103. yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutladığını belirten Ersoy, şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos Zaferi'nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkarttığı Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum. 1935 ya da 1936 yılında çekildiği düşünülen bu görüntüde Ulu Önder, Florya Deniz Köşkü'nde kendini karşılayan çocuklarla görülüyor."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Ersoy, mesajında, "Bu eşsiz görüntüyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor, Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Deprem bölgesindeki Kızılay kütüphanelerinde sınava hazırlanan öğrencilerden 504'ü üniversiteli oldu
Osmangazi Köprüsü'nün altından 64 metre ve üzeri deniz araçları geçemeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Benzer haberler

Bakan Ersoy, Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntü kaydını paylaştı

Bakan Ersoy, Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntü kaydını paylaştı

Ankara Valiliğinden SOLOTÜRK uçuşları için "yüksek ses" uyarısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet