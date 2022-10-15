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Bakan Dönmez, Bartın'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın’da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Nuran Erkul Kaya   | 15.10.2022
Bakan Dönmez, Bartın'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi

İstanbul

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Bütün kurumlarımızla tüm ailelerimizin, Bartın'ımızın yanındayız. Rabb'im böyle acıları bir daha yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün 18.15 sularında patlama meydana gelmişti.

Bakan Dönmez, patlama sonrası yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelerin grizu patlaması olduğu yönünde olduğunu belirtmişti.

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