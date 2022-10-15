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Cumhurbaşkanı Erdoğan: En küçük mağduriyete izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin "Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak." dedi.

Kaan Bozdoğan   | 15.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En küçük mağduriyete izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhal başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir. Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız. Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın’a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim." ifadelerini kullandı.

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