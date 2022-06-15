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Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için gönderdikleri belgeler beklentileri karşılamaktan çok uzak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'ye gönderdikleri belgelerin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu kendilerine ve NATO'ya ilettiklerini söyledi.

Ekip   | 15.06.2022
Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için gönderdikleri belgeler beklentileri karşılamaktan çok uzak

Ankara

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