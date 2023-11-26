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Bakan Bayraktar, kötü hava koşullarının neden olduğu elektrik arızalarının kısa sürede giderileceğini bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yurdun genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle dağıtım hatlarında meydana gelen arızalara karşı ekiplerin sahada koordineli şekilde aralıksız çalıştığını ifade etti.

Gökçe Topbaş  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Bakan Bayraktar, kötü hava koşullarının neden olduğu elektrik arızalarının kısa sürede giderileceğini bildirdi

Ankara

Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, söz konusu sorunların en kısa sürede giderileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere yurdun genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle dağıtım hatlarında meydana gelen arızalara ekiplerimiz sahada koordineli bir şekilde aralıksız müdahale etmektedir. En kısa sürede sorunlar tamamen giderilerek sıkıntı yaşayan bölgelerimize elektrik verilecektir. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."





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