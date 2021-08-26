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Bakan Akar: Türk askerinin Afganistan'dan intikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi ile ilgili, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Sarp Özer   | 26.08.2021
Bakan Akar: Türk askerinin Afganistan'dan intikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz

Muş

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Akar, AA muhabirinin, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir."


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