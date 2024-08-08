Dolar
33.51
Euro
36.77
Altın
2,397.50
ETH/USDT
2,412.60
BTC/USDT
57,166.00
BIST 100
10,047.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un temmuz ayına ilişkin emniyet verilerini açıklıyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin "Enflasyon Raporu"nu açıklıyor
logo
Gündem

Bahçelievler ve Avcılar'da D-100 kara yolundaki çalışmalar trafiği aksattı

Bahçelievler ile Avcılar'da başlatılan "beyaz yol" ve elektrik altyapı çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Erol Değirmenci  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Bahçelievler ve Avcılar'da D-100 kara yolundaki çalışmalar trafiği aksattı Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Küçükçekmece ve Yenibosna arasında mevcut metrobüs hattında başlatılan "beyaz yol" çalışması kapsamında Yenibosna metrobüs durağının bariyeri kaldırıldı, yola dubalar yerleştirildi.

Yolun daraltılması nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Avcılar'da da elektrik hatlarının yenilenmesi amacıyla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından başlatılan, yaklaşık bir hafta sürecek çalışma kapsamında D-100 kara yolu Güney yan yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Böylece iki noktada da trafik yoğunluğu meydana geldi, araçlar yolda güçlükle ilerledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, Irak'ın kuzeyindeki TSK üssüne saldırı hazırlığındaki PKK'lı keskin nişancıyı etkisiz hale getirdi
Bahçelievler ve Avcılar'da D-100 kara yolundaki çalışmalar trafiği aksattı
Vali Gül Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binayı inceledi
Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
Kars'ta PKK/KCK operasyonunda toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi

Benzer haberler

Bahçelievler ve Avcılar'da D-100 kara yolundaki çalışmalar trafiği aksattı

Bahçelievler ve Avcılar'da D-100 kara yolundaki çalışmalar trafiği aksattı

Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 55,65'e indi

İstanbul'da D-100 kara yolunda aynı ayda yapılan çalışmalar trafiği aksattı

İstanbul'da D-100 kara yolunda aynı ayda yapılan çalışmalar trafiği aksattı
Şişli'de 5 katlı apartmanın çatısına kadar uzanan begonvil görenleri hayran bırakıyor

Şişli'de 5 katlı apartmanın çatısına kadar uzanan begonvil görenleri hayran bırakıyor
İstanbul'da bu hafta birçok sanatsal etkinlik gerçekleştirilecek

İstanbul'da bu hafta birçok sanatsal etkinlik gerçekleştirilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet