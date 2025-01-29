Bahçelievler’de metrobüs arızalandı, yolcular metrobüs yolunda bekledi
Bahçelievler’de metrobüsün arızalanması sonucu yolcular metrobüs yolunda beklemek zorunda kaldı.
İstanbul
Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Bahçelievler ile Şirinevler durakları arasında arıza yaptı.
Araçta bulunan yolcular görevlilerin gözetiminde metrobüs yoluna indirildi.
Bir süre yolda bekleyen yolcular, aynı hattaki arkadan gelen metrobüslere bindirildi.
Arızalanan metrobüs için teknik ekip sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.