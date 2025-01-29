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Bahçelievler’de metrobüs arızalandı, yolcular metrobüs yolunda bekledi

Bahçelievler’de metrobüsün arızalanması sonucu yolcular metrobüs yolunda beklemek zorunda kaldı.

Alper Korkmaz  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Bahçelievler’de metrobüs arızalandı, yolcular metrobüs yolunda bekledi

İstanbul

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Bahçelievler ile Şirinevler durakları arasında arıza yaptı.

Araçta bulunan yolcular görevlilerin gözetiminde metrobüs yoluna indirildi.

Bir süre yolda bekleyen yolcular, aynı hattaki arkadan gelen metrobüslere bindirildi.

Arızalanan metrobüs için teknik ekip sevk edildi.

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