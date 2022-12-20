Dolar
18.66
Euro
19.83
Altın
1,818.59
ETH/USDT
1,212.90
BTC/USDT
16,850.00
BIST 100
5,419.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bağcılar'da bir doktor, görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi

Hastanede tedaviye alınan doktor Mahmut Doğan, "Televizyonda meslektaşlarımızın başına gelen hadiseleri izliyordum ama bugün de benim kapımı çaldı. Gerekli önlemler alınmazsa yarın başka bir meslektaşımın kapısını çalacak." dedi.

Halis Akyıldız   | 20.12.2022
Bağcılar'da bir doktor, görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi

Istanbul

Bağcılar'da görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedilen doktor, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, doktor Mahmut Doğan, çalıştığı Çınar Aile Sağlığı Merkezi'nde bir kişi tarafından darbedildi. Saldırganın yumruk ve tekmeleriyle yaralanan Doğan'a ilk müdahale buradaki sağlık ekiplerince yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, doktoru darbeden saldırgan Y.İ'yi gözaltına aldı.

"Yaralama" ve "cinsel taciz" gibi birçok suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Y.İ'nin "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Hastanede tedavi altına alındı

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Doğan, gazetecilere saldırı anını anlattı.

Görev yaptığı aile sağlığı merkezinde saat 15.30 sıralarında hasta bakmayı tamamladığını kaydeden Doğan, hemşirelerin, odalarının yanındaki tuvalete sürekli girip çıkan birinden rahatsız olduklarını kendisine telefonla ilettiklerini aktardı.

Doğan, şöyle devam etti:

"Tuvaletten çıkan vatandaşa, 'Kardeşim burası umumi tuvalet değil, cami tuvaleti de değil, sağlık kuruluşu. Bir saattir buradasınız, 4-5 seferdir tuvalete girip çıkıyorsunuz, insanları rahatsız etmeye hakkınız yok' dedim. Bana sözlü hakarette bulunup, tehdit edince sekreter hanıma polisi aramasını söyledim. Şahıs, kapıdan çıkarken dönerek gözüme yumruk attı. Yere düşünce başıma tekme atmaya başladı. Arkadaşlarım ayırmış. Beni acil odasına taşıdılar. Gözümle suratımın sağ tarafı çok acıyordu. Ambulans geldi, beni hastaneye getirdiler."

Saldırganın elinde muhtemelen kesici bir alet olduğunu, yanağında kesik oluştuğunu anlatan Doğan, yetkililerden şiddet olaylarını engelleyecek önlemlerin alınmasını istedi.

Doğan, "Televizyonda meslektaşlarımızın başına gelen hadiseleri izliyordum ama bugün de benim kapımı çaldı. Gerekli önlemler alınmazsa yarın başka bir meslektaşımın kapısını çalacak." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İki ilde eğitime kar engeli
Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın
Bağcılar'da bir doktor, görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan CMK ücret tarifesine ilişkin açıklama

Benzer haberler

Bağcılar'da bir doktor, görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi

Bağcılar'da bir doktor, görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi

Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

İkna çalışmaları sonucu teslim olan kadın terörist, ailesiyle buluştu

Sağlık nedeniyle ilişiği kesilen emniyet mensuplarının sivil memurluk için başvuru şartları belirlendi

Sağlık nedeniyle ilişiği kesilen emniyet mensuplarının sivil memurluk için başvuru şartları belirlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir
Diyarbakır'da terör saldırısında 8'i polis 9 kişi yaralandı

Diyarbakır'da terör saldırısında 8'i polis 9 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet