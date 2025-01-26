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Bağcılar'da arızalanan İETT otobüsünün yolcular tarafından itilmesi kamerada

Bağcılar'da seyir halindeyken arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Yağız Ekrem Çiftçi  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Bağcılar'da arızalanan İETT otobüsünün yolcular tarafından itilmesi kamerada

İstanbul

Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde ilerleyen 15 Temmuz Mahallesi-Aksaray hattındaki İETT otobüsü arızalandı.

Yolda kalan otobüsün caddedeki trafik akışını engellemesi üzerine araçtan inen yolcular, otobüsü bir süre itti.

Yolcuların çabası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Bağcılar'da arızalanan İETT otobüsünün yolcular tarafından itilmesi kamerada
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