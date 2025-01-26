Bağcılar'da arızalanan İETT otobüsünün yolcular tarafından itilmesi kamerada
Bağcılar'da seyir halindeyken arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde ilerleyen 15 Temmuz Mahallesi-Aksaray hattındaki İETT otobüsü arızalandı.
Yolda kalan otobüsün caddedeki trafik akışını engellemesi üzerine araçtan inen yolcular, otobüsü bir süre itti.
Yolcuların çabası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.