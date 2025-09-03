Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük’teki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya’da ağustos ayı dış ticaret verilerini açıklıyor.
Gündem

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 7 zanlı gözaltına alındı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesine düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal, Emrah Gökmen  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 7 zanlı gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesinde düzenlenen ihaleler incelendi. Usulsüzlüklere karıştığı iddia edilen ihale komisyon üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Beşiktaş Belediyesinde çalışan 5, Avcılar Belediyesinde çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.

