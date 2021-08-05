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Azerbaycan, orman yangınlarına müdahale için Türkiye'ye üçüncü ekibi gönderdi

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin üçüncü grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderildi.

Ruslan Rehimov   | 05.08.2021
Azerbaycan, orman yangınlarına müdahale için Türkiye'ye üçüncü ekibi gönderdi

Bakü

Bakanlığa bağlı 40 itfaiye aracı ile 150 personel, kara yoluyla Türkiye'ye uğurlandı.

Yangınla mücadele çalışmalarında yer alan Azerbaycan'a ait amfibi uçak da 1 günlük bakım için geldiği ülkeden ayrılarak tekrar Türkiye'ye gitti.

Azerbaycan, daha önce de Türkiye'ye 320 personel, 53 itfaiye aracı ve 1 helikopter göndermişti.

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