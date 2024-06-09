Dolar
32.48
Euro
34.94
Altın
2,294.20
ETH/USDT
3,672.80
BTC/USDT
69,470.00
BIST 100
10,063.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 09.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Aliyev'in ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada, "Ankara’da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulmasının da öngörüldüğü aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Erzincan İliç'teki heyelanda toprak altında kalan son 5 işçinin de cenazesine ulaşıldı
"Narkoçelik-22" operasyonlarında yakalanan 157 kişiden 56'sı tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Gaziantep Valiliğinden kuduz hayvan nakliyle ilgili iddialara yalanlama

Benzer haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde sigara kullanımında gerileme yaşandığını memnuniyetle müşahede ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı, artık bir günde gerçekleştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı, artık bir günde gerçekleştiriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile ticaret hacmimizi 3 milyar doların üzerine çıkardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile ticaret hacmimizi 3 milyar doların üzerine çıkardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Gazze) Vicdan sahibi tüm kesimleri ateşkes için ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Gazze) Vicdan sahibi tüm kesimleri ateşkes için ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet