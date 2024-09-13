Ayşenur Ezgi Eygi için ülke genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ankara
İşgal altındaki Batı Şeria'da barışcıl gösteri sırasında İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.
Namazın ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.
Programa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Adıyaman
Demokrasi Parkı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar, Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kıldı, İsrail aleyhine sloganlar attı.
Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, İsrail zulmünün son bulmasını istedi.
İstanbul'da Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının çağrısıyla Fatih Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazının ardından Eygi için kılınan gıyabi cenaze namazında saf tuttu.
Namazın ardından Ayşenur Ezgi Eygi ve Filistinliler için dua edildi.
Dua sonrası katılımcılar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.
Ankara'da Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Ankara Filistin Dayanışma Platformunun (ANFİDAP) çağrısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, Eygi'nin gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.
"Direnişin vicdanlı yüreği şehit Ayşenur'a selam olsun" pankartı açan vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.
Namazın ardından Ayşenur Ezgi Eygi ve Filistinliler için dua edildi.
ANFİDAP adına basın açıklamasını okuyan Rukiye Demir, "vicdanlı bir yürek" olan Eygi'nin İsrail askerlerince katledildiğini ve İsrail'in zulmüne canıyla şahit olduğunu söyledi.
Eygi'nin katillerinin Türkiye'den İsrail'e katliama destek olmak için giden çifte vatandaşlardan biri olmadığını kimin garanti edebileceğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:
"Bugün hala çifte vatandaşlığı olup soykırıma ortak olan teröristlerin ülkemize dönüp herhangi bir yargılamayla karşılaşmadan hayatlarına devam edebiliyor olması, bizler için bir utanç vesilesidir. Yasal düzenlemeler gereği vatandaşa karşı yurt dışında suç işlenmesi halinde Türk mahkemelerinin yargılama yetkisi bulunmaktadır. Ayşenur bir Türk vatandaşıdır. Türk Ceza Kanunu 12. maddesi gereği hukuki sürecin gecikmeksizin işletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Ayşenur'un şehit edilmesinden dolayı Adalet Bakanının soruşturma başlatıldığına ilişkin açıklamasını sivil toplum platformları olarak destekliyoruz."
Ayşenur Ezgi Eygi için Ordu ve Trabzon'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Aziziye Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.
Gıyabi cenaze namazı sonrası, Eygi ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.
Trabzon'da ise İskenderpaşa Camisi'nde cuma namazının ardından cemaat, Eygi için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği ve Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği adına açıklama yapan Abdulkadir Yılmaz, Eygi'nin işgale karşı duruşu ve onurlu mücadelesiyle hep hayırla yad edileceğini söyledi.
Yalnızca Filistinlilerin değil, Filistin'e destek veren vicdan sahiplerinin de İsrail'in saldırılarına hedef olduğunu dile getiren Yılmaz, "Dün, 'Zulüm bizdense ben bizden değilim.' diyen Rachel Corrie'yi ve yüzlerce aktivisti katleden işgalciler, insan hakları ihlallerine, işlediği suçlara ve katliamlarına her an yenilerini ekliyor. Filistin'e destek vermek için işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Eygi, işgal askerlerinin yakın mesafeden açtığı ateşle şehit oldu." diye konuştu.
Bursa ve çevre illerde Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Bursa Ulu Cami'de cuma namazı sonrası Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Bursa Şubesi öncülüğünde bir araya gelen grup, saf tuttu.
Gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından Eygi ve tüm şehitler için dua edildi.
Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu adına basın açıklamasını okuyan Hasan Yaşin, işgal rejiminin çocukları, kadınları, yaşlıları ve sivilleri hedef almayı sürdürdüğünü belirtti.
Yalnızca Filistinliler değil, Filistin'e destek veren vicdan sahiplerinin de işgalci İsrail'in saldırılarına hedef olduğunu vurgulayan Yaşin, şöyle devam etti:
"Filistin'e destek vermek için işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, işgal askerlerinin yakın mesafeden açtığı ateşle şehit oldu. Eygi, işgale karşı duruşu ve onurlu mücadelesiyle hep hayırla yad edilecektir. Bu yaşananlar karşısında tüm dünyanın zulme karşı ayağa kalkması gerekirken ne yazık ki Filistinlilere bir fayda sağlamayan kınama ifadelerinin ötesine geçilemiyor. Halkları işgalci İsrail'in zulümlerini yüz binlerce kişinin katıldığı eylemlerle protesto ederken, ABD ve Batı dünyası yaşanan zulümleri görmezden gelerek halen işgalcilere verdiği desteği sürdürüyor. Büyük görevler üstlendiği iddia edilen uluslararası kurum ve kuruluşlar, yaşananları sadece izlemekte, zulmün engellenmesi için hiçbir somut adım atmamaktadır."
Yaşin, İsrail'in sadece Filistin halkı için değil, tüm dünya ve insanlık için büyük bir tehdit olduğunu sözlerine ekledi.
Eskişehir
Eskişehir'de, Reşadiye Camisi'nde kılınan namaza çok sayıda kişi katıldı.
Grup adına basın açıklaması yapan Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneğine bağlı Genç İHH Başkanı Ömer Koca, Eygi'nin daima onurlu duruşuyla hatırlanacağını söyledi.
Koca, yüz binlerce kişinin katıldığı eylemlere rağmen ABD ve Batı dünyasının yaşananları görmezden gelip İsrail'e desteğini sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Büyük görevler üstlendiği iddia edilen uluslararası kurum ve kuruluşlar, yaşananları sadece izlemekte, zulmün engellenmesi için hiçbir somut adım atmamaktadır. Gelinen süreçte uluslararası hukuk işlevsiz kalmış, dünyaya uygarlık dersi vermeye kalkan Batılı ülkeler işgalci İsrail'in suçlarına ortak olmuş ve tüm bu yaşananlar karşısında İslam ülkeleri ne yazık ki sorumluluklarını yerine getirmemiştir. İşgal rejiminin insan haklarını hiçe saydığı ve uluslararası hukuku tanımadığı 70 yılı aşkın süredir müşahede edildi. Sözlerin, yapılan çağrıların zulmü durdurmadığı görüldü. Bir kez daha diyoruz ki uluslararası toplum, uluslararası kuruluşlar ve devletler üzerlerine düşen sorumlulukları bir an önce yerine getirmelidir. Filistin halkının haklarının ihlal edilmediği bir zeminde adil bir ateşkes sağlanmalı ve işgal sona erdirilmelidir."
Kütahya
Kütahya İHH İnsani Yardım Derneğince düzenlenen Ulu Cami’deki gıyabi cenaze namazında çok sayıda kişi saf tuttu.
Derneğin yönetim kurulu üyesi Sebahattin Ceyhun, namazın ardından yaptığı basın açıklamasında, Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet diledi.
Filistin’de yaşananlar karşısında birçok ülkenin tepkisiz kalmasına anlam veremediklerini dile getiren Ceyhun, "Ayşenur Ezgi Eygi, işgale karşı duruşu ve onurlu mücadelesiyle hep hayırla yad edilecektir. Bu yaşananlar karşısında tüm dünyanın zulme karşı ayağa kalkması gerekirken, ne yazık ki Filistinlilere bir fayda sağlamayan kınama ifadelerinin ötesine geçilemiyor." diye konuştu.
Basın açıklamasına katılanların İsrail aleyhine slogan atmasının ardından etkinlik sona erdi.
Bilecik
Bilecik'teki Kayıboyu Camisi'nde, öğle vakti kılınan namazın ardından saf tutan cemaat, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenler için dua etti.
Daha sonra cami önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan Bilecik İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ercan Çakmak, Filistin'e destek için Batı Şeria'da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini hatırlattı.
Eygi'nin işgale karşı duruşu ve onurlu mücadelesiyle hayırla yad edileceğini vurgulayan Çakmak, şu ifadeleri kullandı:
"Yaşananlar karşısında dünyanın ayağa kalkması gerekirken ne yazık ki Filistinlilere fayda sağlamayan kınama ifadelerinin ötesine geçilemiyor. Halkları işgalci İsrail'in zulümlerini yüz binlerce kişinin katıldığı eylemlerle protesto ederken ABD ve Batı dünyası, yaşananları görmezden gelerek hala işgalcilere verdiği desteği sürdürüyor. Büyük görevler üstlendiği iddia edilen kurum ve kuruluşlar yaşananları sadece izlemekte, zulmün engellenmesi için hiçbir somut adım atmamaktadır."
Konya'da Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kentteki çeşitli STK'lar tarafından organize edilen program kapsamında vatandaşlar, cuma namazının ardından Mevlana Meydanı'nda toplandı.
Burada Eygi için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.
Ayşenur Ezgi Eygi için Erzincan'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Erzincan'Camii Kebir'de kılınan cuma namazının ardından vatandaşlar gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.
İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından, Eygi ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.
Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, sivil toplum kuruluşları adına yaptığı açıklamada, siyonist İsrail'in hiçbir ahlaki değer tanımadığını çocuk, kadın, yaşlı, hasta demeden bir nesli yok etmenin gayreti içerisinde olduğunu söyledi.
Çanakkale'de çaresizlikler içerisinde çok büyük zaferlere imza atıldığını vurgulayan Yıldız, Gazze'deki mücahitlerin de gayretleriyle İsrail'in sonunun geleceğini ifade etti.
Kocaeli'de Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kent merkezinde tarihi Fevziye Camisi'nde cemaat, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Eygi için cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazında saf tuttu.
Namazın ardından dua edildikten sonra cemaat dağıldı.
Gıyabi cenaze namazına, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile vatandaşlar katıldı.
Amasya'da Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için vatandaşlar, Sultan II. Bayezid Camisi'nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.
Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.
Programa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerinin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmişti.
Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü insan hakları aktivisti olan Eygi, 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.