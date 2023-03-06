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Aydın'da yaralıya müdahale etmek isteyen ambulans ekibine otomobil çarptı, 1 sağlıkçı öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle yolda duran ambulans ekibine otomobilin çarpması sonucu 2 sağlık çalışanından biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Necip Uyanık  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
Aydın'da yaralıya müdahale etmek isteyen ambulans ekibine otomobil çarptı, 1 sağlıkçı öldü

Aydın

İzmir'den Aydın yönüne ilerleyen Rus vatandaşı Anna Timkina'nın kullandığı 48 AIJ 253 plakalı otomobil, Germencik mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Timkina hafif yaralandı.

Olay yerinden geçen Rıdvan Kavaklı yönetimindeki 09 HG 792 plakalı ambulans, yardım için kaza yapan aracın önünde durdu.

Aynı yönde ilerleyen Anıl Ö. (32) idaresindeki 34 FIM 007 plakalı otomobil, önce ambulanstan inen sağlık çalışanları Hasan Kaymaz (26) ile Fatma Kavaklı'ya (35) ardından da ambulansa çarptı.

Ağır yaralanan Hasan Kaymaz, Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Kavaklı ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk ve acil yardım teknikeri Kaymaz, hastanede yaşamını yitirdi.

Bu arada ambulans şoförü Rıdvan Kavaklı ile ilk ve acil yardım teknikeri Fatma Kavaklı'nın karı koca oldukları öğrenildi.

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