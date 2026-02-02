Aydın'da sel suları zeytin ağacını kökünden söktü
Aydın'ın Söke ilçesinde sel suları dağlık alanda kökünden söktüğü zeytin ağacını asfalt yola sürükledi.
Aydın
Söke'de etkisini gösteren sağanak nedeniyle Yenikent Mahallesi'nde dağlık alanda zeytin ağacı kökleriyle yerinden koptu. Ağaç, sel sularının etkisiyle 63. Sokak'a kadar sürüklendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Görenlerin şaşırdığı ağaç asfalt yolda trafiği aksatınca Söke Belediyesi ekipleri müdahale etti.
Ekiplerce kaldırılan ağaç, yol kenarında uygun bir yere bırakıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.