Aydın'da sel suları zeytin ağacını kökünden söktü

Aydın'ın Söke ilçesinde sel suları dağlık alanda kökünden söktüğü zeytin ağacını asfalt yola sürükledi.

Musa Ölmez  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Aydın'da sel suları zeytin ağacını kökünden söktü Fotoğraf: Musa Ölmez/AA

Aydın

Söke'de etkisini gösteren sağanak nedeniyle Yenikent Mahallesi'nde dağlık alanda zeytin ağacı kökleriyle yerinden koptu. Ağaç, sel sularının etkisiyle 63. Sokak'a kadar sürüklendi.

Görenlerin şaşırdığı ağaç asfalt yolda trafiği aksatınca Söke Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Ekiplerce kaldırılan ağaç, yol kenarında uygun bir yere bırakıldı.

