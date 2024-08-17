Aydın'da makilik alandaki yangın kontrol altına alındı
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Aydın
Akyeniköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangın nedeniyle 20 evin tahliye edildiğini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.