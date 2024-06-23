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Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Necip Uyanık  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı Fotoğraf: Necip Uyanık/AA

Aydın

Alınan bilgiye göre, İsmail Ş. (28) yönetimindeki 09 BH 181 plakalı otomobil sanayi sitesi kavşağında Erkan B. (25) idaresindeki 09 TR 572 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Erkan B'nin kullandığı araçtaki Sakine B. (49), Güneş B. (3), Melisa B. (26), Aysel B. (37), Ekrem B. (52), Hiranur B. (9) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yapılan alkol testinde sürücü İsmail Ş'nin alkollü olduğunun belirlendiği öğrenildi.

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