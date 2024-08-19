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Aydın Didim'de makilik alanda çıkan yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 16 Ağustos'ta makilik alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Ferdi Uzun  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Aydın Didim'de makilik alanda çıkan yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı

Aydın

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya ilişkin yaptıkları çalışmada yangının kaynak kıvılcımından çıktığını belirledi.

Bu kapsamda bölgedeki inşaatın çatısında kaynakçılık yapan B.K, M.U. ve C.D. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Akyeniköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda 16 Ağustos'ta çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alınmıştı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangın nedeniyle 20 evin tahliye edildiğini açıklamıştı.



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