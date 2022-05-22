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Avrupa Yayın Birliği temsilcileri, Medya Zirvesi'nde İstanbul'da bir araya gelecek

Avrupa Yayın Birliği (EBU) Medya Zirvesi, TRT'nin ev sahipliğinde 23 ve 24 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek.

Filiz Kınık Öz   | 22.05.2022
Avrupa Yayın Birliği temsilcileri, Medya Zirvesi'nde İstanbul'da bir araya gelecek

İstanbul

TRT'nin de üyesi olduğu EBU temsilcileri, salgın nedeniyle iki yıl sonra ilk defa yüz yüze düzenlenecek etkinlikte buluşacak.

TRT'nin ev sahipliğinde 23 ve 24 Mayıs'ta düzenlenecek zirvede, kamu yayıncılığının geleceği, mücadele edilmesi gereken zorluklar, yeni eğilimler ve gençlere ulaşılabilirlik gibi konular tartışılacak.

Türkiye ve Avrupa'dan önemli isimlerin katılımının beklendiği zirvede, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve EBU Genel Direktörü Noel Curran açılış konuşmalarını yapacak.

TRT World'ün deneyimli spikeri Maria Ramos'un sunuculuğunu yapacağı ve kamu yayıncılığının bugünü ve geleceğinin masaya yatırılacağı zirvede, Google TV İçerik İş Birlikleri Başkanı Teodora Ivanova-Limon, uluslararası işletme gelişim uzmanı Olivier Van Duüren, Barcelona Navarra Üniversitesi IESE İşletme Fakültesi profesörlerinden Alejandro Lago gibi isimler de konuşmacı olarak yer alacak.




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