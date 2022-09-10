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Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı

Avcılar'da 4 metrobüsün çarpışması sonucu 99 kişinin yaralandığı kazanın öncesinde yaşananlar araç içi kamerasınca görüntülendi.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 10.09.2022
Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı Fotoğraf: Mehmet Eser / AA

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden paylaşılan görüntülerde metrobüsün sürücüsü M.K'nin kaza öncesinde "Ben çok kötü oldum. Ambulans çağırın bana. Çok kötü oldum." dediği duyuluyor.

Görüntülerde, şoförün bu sırada elini başına götürüp alnını tutması ve seyir halinde olduğu şeritten çıkması yer alıyor.

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Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı

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