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Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında

Beylikdüzü'nde, 1 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazası, araç içi kamerasınca kaydedildi.

İlyas Kaçar, Emrah Gökmen  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında

İstanbul

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, yolcu almak için bekleyen metrobüse arkadan çarpması, diğer metrobüsün araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde yer aldı.

Görüntülerde, metrobüsün duran araca çarpması ve yolcuların kazanın etkisiyle bir anda yere düşmeleri bulunuyor.

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Dün meydana gelen metrobüs kazasında 37 yaşındaki Ebru Heper yaşamını yitirirken, 57 kişi ise yaralanmıştı.

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