Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
Beylikdüzü'nde, 1 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazası, araç içi kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, yolcu almak için bekleyen metrobüse arkadan çarpması, diğer metrobüsün araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde yer aldı.
Görüntülerde, metrobüsün duran araca çarpması ve yolcuların kazanın etkisiyle bir anda yere düşmeleri bulunuyor.
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Dün meydana gelen metrobüs kazasında 37 yaşındaki Ebru Heper yaşamını yitirirken, 57 kişi ise yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.