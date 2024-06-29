Dolar
32.72
Euro
35.10
Altın
2,327.00
ETH/USDT
3,391.90
BTC/USDT
61,036.00
BIST 100
10,647.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Avcılar'da otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Avcılar'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

İbrahim Halil Aktürk, Zeynep Rakipoğlu  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
Avcılar'da otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

D-100 kara yolu yan yolda Ankara istikametine seyreden Fetih İsmet G'nin kullandığı 34 DEU 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce çarptığı aydınlatma direğini devirdi, ardından da kaldırımdaki yayalara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kaldırımda bulunan Fazile T, Gülnaz A, Baran D. ve Filiz T. ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Fazile T, Gülnaz A. ve Baran D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yan yol, otomobilin ve devrilen direğin kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Karaman'da orman yangınına müdahale ediliyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit ettim
Bakan Bak: Müzekart GNS 1 Temmuz’da, Seyahatsever projemiz ise 8 Temmuz itibarıyla başlıyor

Benzer haberler

Avcılar'da otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Avcılar'da otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Mayısta en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu

Mersin'de 2 servis aracı ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar mayısta yüzde 7 azaldı

İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar mayısta yüzde 7 azaldı
TAG Otoyolu'nda zincirleme kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

TAG Otoyolu'nda zincirleme kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet