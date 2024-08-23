Dolar
33.98
Euro
38.04
Altın
2,511.11
ETH/USDT
2,745.70
BTC/USDT
63,739.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi dolayısıyla hazırlanan sergiler açıldı

Kastamonu'da, Atatürk'ün kente gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen sergilerin açılışı yapıldı.

Özgür Alantor  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi dolayısıyla hazırlanan sergiler açıldı Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki sergilerin açılışına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven, Azdavay Kaymakam Vekili Onur Çelik, Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur Aynan, katılımcılara sergilere ilişkin bilgi verdi. Ardından Genelkurmay Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Osmanlı Donanmasından Günümüze Şapkalar", "İnebolu'dan Sakarya'ya Şerife Bacılar", "Azdavay Kadın Şapkalarından Modernize Şapkalar" sergileri açıldı.

Aynan, gazetecilere, bir bölümde de bağış yapılan şapkaları sergilediklerini belirterek, "Rahmi Koç'un da şapkasının içinde olduğu bir bölüm. Her yıl o bölümleri zenginleştiriyoruz. Yine Lale hocamızın çalışmaları var. Azdavay'da kadın başlıklarından esinlenerek yapılan modernize şapkaları sergiliyor bu bölümde. Lale hocamız ve öğrencilerinin hepsinin emeklerine sağlık. Bu serginin ruhunu gerçekten hissettirdi bize." dedi.

Sergiler, yarın da gezilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Göç İdaresi Başkanlığı, "noterlikler üzerinden sığınmacıların işlemlerinin yapıldığı" iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "M çiçeği" hastalığına ilişkin bilgilendirme
İzmir'de "Kuyu-19" operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Bakan Şimşek'in istifa ettiği" iddialarına ilişkin açıklama
Bakan Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil

Benzer haberler

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi dolayısıyla hazırlanan sergiler açıldı

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi dolayısıyla hazırlanan sergiler açıldı

Çocukluğunun geçtiği kente 60 yıl sonra çocukları mutlu etmek için geldi

Kastamonu'nun güzellikleri ressamların tablolarında arşivleniyor

İş insanının memleketine yaptığı girişim bölgedeki çiftçileri aronyaya yöneltti

İş insanının memleketine yaptığı girişim bölgedeki çiftçileri aronyaya yöneltti
Köydeki tekstil fabrikası 50 kişiye istihdam sağlıyor

Köydeki tekstil fabrikası 50 kişiye istihdam sağlıyor
"Atom Karınca" Hamza, yeniden dünya şampiyonluğunun peşinde

"Atom Karınca" Hamza, yeniden dünya şampiyonluğunun peşinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet