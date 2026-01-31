Dolar
İstanbul Ataşehir'de bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor. İstanbul Ataşehir'de bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor -VTR-
logo
Gündem

Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Cüneyt Sevindik, Şükrü Gündüz  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA

İstanbul

Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

