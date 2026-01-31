Uludağ'da arızalanan telesiyejde mahsur kalanlar kurtarıldı
Uludağ'da arızalanan telesiyejde mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerce kurtarıldı.
Bursa/Ankara
Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde, 51 kişiyi taşıyan telesiyej henüz bilinmeyen nedenle arızalandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Telesiyejde mahsur kalanlar, ekiplerce kurtarıldı.
Konuya ilişkin Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Osmangazi ilçesi 1. Oteller Bölgesi'nde bulunan bir telesiyejde teknik bir arıza meydana gelmiştir. Arızadan etkilenen 51 vatandaşımız, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerimizin koordineli çalışmaları sonucunda normale dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mahsur kalan 51 kişi, hassas kurtarma çalışmaları sonucunda güvenli bölgeye alınmıştır
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından, bugün saat 11.08 sıralarında, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde telesiyej arızası olduğunu ve 51 kişinin mahsur kaldığı ihbarının alındığını anımsattı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık, belediye ve sivil toplum kuruluşlarından 96 personel ile 26 ekipman ve araç sevk edildiğini belirten Yerlikaya, bölgede yürütülen kurtarma çalışmalarına destek için Sakarya İl AFAD Müdürlüğünden telesiyej/teleferik kurtarma konusunda uzman 2 ekibin de görevlendirildiği kaydetti.
Mahsur kalanlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, "Büyük bir gayret ve özveriyle kurtarma operasyonunu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyoruz. Olayda mahsur kalan 51 kişi, profesyonel ekiplerimiz tarafından yapılan hassas kurtarma çalışmaları sonucunda güvenli bölgeye alınmıştır." ifadelerini kullandı.