Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,624.20
BTC/USDT
82,677.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran, TRT'nin ilk televizyon yayınının 58'inci yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin, 31 Ocak 1968'deki ilk televizyon yayınının 58'inci yıl dönümünü kutladı.

Utku Şimşek  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
İletişim Başkanı Duran, TRT'nin ilk televizyon yayınının 58'inci yıl dönümünü kutladı

Ankara

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin sesi TRT'nin, 31 Ocak 1968'deki ilk televizyon yayınının üzerinden 58 yıl geçti. Bu yayıncılık yolculuğu, yalnızca bir teknik gelişme değil; Türkiye'nin toplumsal hafızasının ve kültürel kimliğinin şekillenmesinde bir dönüm noktası olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iletişim alanında atılan güçlü adımlar, TRT'yi bugün dünyanın dört bir yanında yayın yapan, güvenilir haberciliği ve kaliteli yapımlarıyla öne çıkan bir kamu yayıncısı haline getirmiştir." ifadelerini kullandı.

TRT'nin onlarca dile ulaşan yayınlarıyla, Türkiye'nin hakikatini, kültürünü ve değerlerini uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Belgesellerden dizilere, kültür ve sanat programlarından dijital içeriklere kadar pek çok alanda ortaya koyduğu özgün yapımlarla kamu yayıncılığında örnek bir model oluşturuyor. Yarım asrı aşan yayıncılık tecrübesiyle, milletimizin sesini dünyaya duyuran TRT ailesini yürekten kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda, TRT'nin 31 Ocak 1968'deki ilk televizyon yayınını içeren görüntüler de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nevşehir'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Samsun'da yapılacak konutların kurası çekildi
Adalet Bakanı Tunç: Çocukları suça iten nedenleri Meclisimizde araştırarak, çözüm önerilerini ortaya koyarak koruyacağız
Bazı iller için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
İletişim Başkanı Duran, TRT'nin ilk televizyon yayınının 58'inci yıl dönümünü kutladı

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran, TRT'nin ilk televizyon yayınının 58'inci yıl dönümünü kutladı

İletişim Başkanı Duran, TRT'nin ilk televizyon yayınının 58'inci yıl dönümünü kutladı

TRT ortak yapımı "Kanto" filmi 6 Şubat'ta vizyona girecek

"17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" başvuruları başladı

İletişim Başkanı Duran'dan Suriye'de "Kürtler hedef alınıyor" iddiasına ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Duran'dan Suriye'de "Kürtler hedef alınıyor" iddiasına ilişkin açıklama
Kosova'da TRT ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen Mobil Gazetecilik Atölyesi başladı

Kosova'da TRT ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen Mobil Gazetecilik Atölyesi başladı
"Gökkuşağı Faşizmi", LGBTQ+ lobilerinin amaçlarını ele alıyor

"Gökkuşağı Faşizmi", LGBTQ+ lobilerinin amaçlarını ele alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet