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Assos Antik Kenti'nin de yer aldığı köyde çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'de, Assos Antik Kenti'nin yer aldığı köydeki makilik alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Mehmet Yavaş  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Assos Antik Kenti'nin de yer aldığı köyde çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mehmet Yavaş - AA

Çanakkale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'nin yer aldığı Behram köyündeki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Behram köyündeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle sahil kesimine doğru ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye Ayvacık Orman İşletme ekipleri ile Ayvacık Belediyesi itfaiye personeli sevk edildi.

Köylülerin de desteğiyle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Behram köyü muhtarı Numan Türkay, AA muhabirine, makilik alanda çıkan yangının evler için bir risk oluşturmadığını, rüzgarın da etkisiyle alevlerin sahildeki Antik Liman ve antik kentin Agora bölümüne doğru ilerlediğini söyledi.




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