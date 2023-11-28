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Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor
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Artvin'de karaya oturan yük gemisi sahilde bekletiliyor

Hopa sahilindeki gemi, dalgaların etkisini tamamen yitirmesiyle çekilecek.

Hatice Diler  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Artvin'de karaya oturan yük gemisi sahilde bekletiliyor Fotoğraf: Hatice Diler/AA

Artvin

Artvin'in Hopa ilçesinde dün karaya oturan yük gemisi, dalgaların etkisini yitirmesiyle çekilecek.

Hopa açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan, 13 kişilik mürettebatı sorunsuz tahliye edilen Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi kıyıda bekletiliyor.

Yetkililer, geminin dalgaların etkisini tamamen yitirmesinin ardından sahilden çekileceğini bildirdi.

Öte yandan vatandaşların yük gemisini görmek için deniz kıyısına geldiği ve cep telefonuyla çekim yaptığı gözlendi.

Geminin dün sabah saatlerinde karaya oturmasının ardından AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince çalışma başlatılmıştı. 6'sı Türk, 5'i Azerbaycanlı, 2'si Endonezyalı olmak üzere 13 kişilik mürettebat, gemiyle kara arasında kurulan zipline (iki nokta arasında çelik halatlar ve makara üzerinden, kullanıcıların emniyet kemeriyle bir noktadan diğer noktaya kayması) sistemiyle kıyıya çıkarılmıştı.

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