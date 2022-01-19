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Arıza yapan İETT otobüsü trafiğin aksamasına neden oldu

İstanbul'da arıza yapan İETT otobüsü trafikte aksamaların yaşanmasına neden oldu.

Metin Tokgöz   | 19.01.2022
Arıza yapan İETT otobüsü trafiğin aksamasına neden oldu Foto muhabir: Metin Tokgöz

İstanbul

İstanbul'da arıza yapan İETT otobüsü trafikte aksamaların yaşanmasına neden oldu.

Yenidoğan-Kartal arasında sefer yapan İETT otobüsü, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesi'nde arıza yaparak yolda kaldı.

Otobüsteki yolcular araçtan inmek zorunda kaldı. Bir süre bekleyen yolcular, aynı güzergahta sefer yapan diğer otobüslere bindi.

İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle Şehit Aydın Çelik Caddesi'ndeki trafik bir süre aksadı.

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