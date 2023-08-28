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Ardahan'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar meydana geldi

Ardahan'da fırtına sonucu bazı binaların çatıları uçtu, araçlar zarar gördü.

Günay Nuh, Anıl Aydın  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Ardahan'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar meydana geldi Fotoğraf: Anıl Aydın/AA

Ardahan

Kentte akşama doğru etkili olan şiddetli sağanakla başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Merkez İnönü Mahallesi ile Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde fırtına bazı binaların çatılarına zarar verdi.

Fırtına nedeniyle çatılardan savurulan malzemeler İnönü Mahallesi'nde park halindeki iki otomobilde hasara yol açtı.

Vatandaşlardan Bülent Köksoy, gazetecilere, fırtınanın aniden başladığını, çatıların uçmasıyla durumu ilgili kurumlara bildirdiklerini söyledi.

Yetililer, olası sağanak ve fırtınaya karşı vatandaşı uyardı.

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