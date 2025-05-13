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Ardahan'da sis, sağanak ve kar etkili oluyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sis, karla karışık yağmur ve kar etkili oluyor.

Günay Nuh  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Ardahan'da sis, sağanak ve kar etkili oluyor Fotoğraf:Günay Nuh/AA

Ardahan

Kentte gün boyunca devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yoğun sis ve yer yer kara dönüştü.

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Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun 2640 rakımlı Sahara mevkisinde, sağanak ve yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.

Yolun Yaylalar mevkisinde ise yer yer kar ve karla karışık yağmur etkili oldu.

Yetkililer, ilerleyen saatlerde özellikle sisin görüş mesafesini düşürebileceğini belirterek, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

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