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Antalya'ya 6 ayda hava yoluyla gelen turist sayısı 5,5 milyonu geçti

Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya'ya yılın 6 ayında hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyon 523 bin 624'e ulaştı.

Hatice Özdemir Tosun  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Antalya'ya 6 ayda hava yoluyla gelen turist sayısı 5,5 milyonu geçti

Antalya

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasında hava yoluyla kente 5 milyon 523 bin 624 turist geldi. Geçen yıla göre turist sayısında yüzde 29'luk artış yaşandı.

Türkiye'nin ve Antalya'nın en önemli pazarlarından biri olan Rusya, yılın 6 aylık döneminde kente en fazla turist gönderen ülke oldu. Bu süreçte 1 milyon 309 bin 267 Rus, Antalya'da tatil yapmayı tercih etti. Rus turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,24'lük artış gerçekleşti.

Rusları 1 milyon 191 bin 62 turist ile Almanlar takip etti. Alman turist sayısında da geçen yıla göre yüzde 22,96'lık artış oldu.

Antalya için önemli pazar haline gelen İngiltere de en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında 520 bin 569 kişi ile üçüncü oldu. İlk onda ise Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Litvanya, İsrail ve Ukrayna yer aldı.

Haziranda da turist sayısında geçen yıla göre artış gerçekleşti. Geçen yıl haziranda 1 milyon 869 bin 206 turistin hava yoluyla ziyaret ettiği kent, bu yıl aynı dönemde 2 milyon 141 bin 809 kişiyi ağırladı.

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