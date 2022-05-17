Dolar
15.76
Euro
16.59
Altın
1,822.25
ETH/USDT
2,084.10
BTC/USDT
30,419.00
BIST 100
2,411.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Cezayir İş ve Yatırım Forumu'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yayla yolları açılıyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde yüksek kesimlerdeki karla kaplı yayla yolları, belediye ekipleri ve iş makineleri yardımıyla açılıyor.

Süleyman Elçin   | 17.05.2022
Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yayla yolları açılıyor

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akseki'nin yayla yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Manavgat ve Akseki'de yaşayan Yörüklerin hayvanlarını otlattığı Göktepe Yaylası'nda yüksekliği 3 metreye ulaşan kar, ekipler tarafından temizlendi.

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'e girişte 20 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 testi istenmeyecek
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında "sıfır Kovid" hedefine ulaşıldı
Çin ekonomisi Kovid-19 tedbirleri nedeniyle irtifa kaybediyor
ABD'li sağlık kuruluşunun verileri Kovid-19'dan 1 milyon can kaybı yaşandığını teyit etti
Türkiye'de 1254 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yayla yolları açılıyor

Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yayla yolları açılıyor

Tepeleri karla kaplı Ardahan'ın Posof ilçesinde meralarda çiçek açtı

Erzurum dağlarında kar, ovasında bahar renkleri hakim

Batman Sason'da yerleşim biriminin yolu kardan temizlendi

Batman Sason'da yerleşim biriminin yolu kardan temizlendi

Halkbank’tan yılın ilk çeyreğinde 2 milyar liralık net kar

Halkbank’tan yılın ilk çeyreğinde 2 milyar liralık net kar
Bingöl'de mayıs ayında karla mücadele sürüyor

Bingöl'de mayıs ayında karla mücadele sürüyor