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Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sinan Özmüş, Tahsin Küçükkaraca  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya

Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, alevli bir yangın olmadığını, dumandan etkilenen bazı misafirlerin odalarının balkonlarına çıktığını söyledi.

İtfaiyenin bölgede olduğunu ve yangın merdiveni ile tahliyelere başlandığını belirten Şahin, tüm ilgililerin kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü bildirdi.

Şahin, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ifade etti.

"270 kişi kendi imkanlarıyla otelden çıktı"

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da AA muhabirine, 550 yatak kapasitesine sahip otelde, yangın sırasında misafir olan 270 kişinin kendi imkanlarıyla otelden çıktıklarını söyledi.

Balkonlarda mahsur kalan 48 kişinin itfaiye ekiplerince kurtarıldığını ifade eden Solmaz, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Dumandan etkilenen 8 misafir kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edildi. Sağlık durumları iyi." diye konuştu.






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