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Antalya'da otomobilin su tankerine çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Antalya'da otomobilin su tankerine çarpması sonucu 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tahsin Küçükkaraca  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Antalya'da otomobilin su tankerine çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Tahsin Küçükkaraca/AA

Antalya

Ahmet Özkan Durak idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kuzey Çevre Yolu'nda gece yol kenarındaki ağaçları sulayan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen su tankerine arkadan çarptı.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, şoför Ahmet Özkan Durak ile araçta bulunan Münise Durak ve sekiz aylık bebeği Gökçe Durak'ın yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Ailenin, Kütahya'daki akrabalarının düğününe gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenazeler, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

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