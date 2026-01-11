Dolar
logo
Gündem

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor

Antalya'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor.

Yiğithan Yıldız  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor Fotoğraf: Tahsin Küçükkaraca/AA

Antalya

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kent merkezinde rüzgarın hızı saatte 58 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgar nedeniyle insanların yürümekte zorlandıkları dikkati çekti. Bazı bölgelerde reklam tabelaları ve çöp konteynerleri devrildi, ağaçların dalları kırıldı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dalgaların boyu 1,5 metreyi buldu. Olumsuz hava koşullarına rağmen bazı vatandaşlar ve turistler sahil bandında yürüyüş yaparken, bazıları ise dalgaları görüntüledi.

Yüksek kesimlerde ise fırtınanın etkili olduğu kentte, kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulunuldu.

