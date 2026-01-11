Antalya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor
Antalya'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor.
Antalya
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kent merkezinde rüzgarın hızı saatte 58 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgar nedeniyle insanların yürümekte zorlandıkları dikkati çekti. Bazı bölgelerde reklam tabelaları ve çöp konteynerleri devrildi, ağaçların dalları kırıldı.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dalgaların boyu 1,5 metreyi buldu. Olumsuz hava koşullarına rağmen bazı vatandaşlar ve turistler sahil bandında yürüyüş yaparken, bazıları ise dalgaları görüntüledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yüksek kesimlerde ise fırtınanın etkili olduğu kentte, kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.