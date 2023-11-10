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Antalya'da küle dönen ormanlarda 5,5 milyon fidan toprakla buluştu

Antalya'da iki yıl önce aynı anda 5 ilçede çıkan ve günlerce süren yangında küle dönen ormanlık alanlarda ağaçlandırma çalışmaları Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince hız kesmeden devam ediyor.

Gülsem Adam  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Antalya'da küle dönen ormanlarda 5,5 milyon fidan toprakla buluştu Fotoğraf: Gülsem Adam/AA

Antalya

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan, 60 bin hektar alanın zarar gördüğü bölge yeniden yeşertiliyor.

Yazın yangınlarla mücadele eden orman ekipleri, sonbahar dönemlerinde ise küle dönen alanları "Yeşil Vatan"a dönüştürmek için canla başla çalışarak 5,5 milyon fidanı toprakla buluşturdu.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, bölge müdürlüğünün il bazında yaklaşık 1 milyon 178 bin hektar alanla en fazla ormana sahip bölge konumunda olduklarını söyledi.

Kentin aynı zamanda birinci derece yangına hassas bölge olduğunun altını çizen Dikici, şunları anlattı:

"2021 yılında da kayıtlara geçmiş en büyük yangın Antalya'da meydana geldi. 5 ilçemizi kapsayan 60 bin hektar alanımız yandı. Zarar gören alanları orman haline getirmek için çalışmalara başladık ve 5,5 milyon fidan diktik. Orman yangınına tedbir olsun diye yanan köylerimizin etrafını daha az yanabilen, o köylülerimizin faydalanabileceği keçiboynuzu, badem ve defne gibi türlerle ağaçlandırdık."

Yanan sarp, kayalık alanlara 85 bin ton tohum atıldı

Dikici, yanan taşlık, kayalık ve ulaşılması zor noktalara ise toplam 85 bin ton civarında tohum attıklarını vurguladı.


Fotoğraf: Oktay Özden/AA

Kış mevsiminin geçen sene yağışlı geçmesinin fidanların hızla büyümesini sağladığını dile getiren Dikici, "Fidan boyu 60 santimetreyi bulan yerlerimiz var. Geçen sene çok güzel bir kış geçirdik, yağmurların çok faydası oldu. Bu kış da yağışlı bir dönem geçirirsek seneye Manavgat'ta yangın sahalarımıza uzaktan da bakarsanız artık fidanlarımız görülebilecek düzeye gelir." dedi.

Yapılan bakım ve rehabilitasyon çalışmalarıyla eskisinden daha güzel bir orman oluştuğuna dikkati çeken Dikici, gıpta ile bakılacak yeşil bir örtü meydana getirdiklerinin altını çizdi.

"5,5 milyon fidanın tamamını köylülerimizle diktik"

Sadece yanan alanları değil, bölge olarak bozuk, rehabilite gerektiren bölgelerde de ağaçlandırma yaptıklarını ifade eden Dikici, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yaz da sürekli yangınla uğraştığımız için sonbahar mevsimde ormanların bakımı, imarı, gençleştirme, dikim ve bakımını yapıyoruz. Yoğun çalışma dönemine girdik. Türkiye'nin yeşil vatana ihtiyacı var. Eğer temiz su içileceksek, temiz hava alacaksak mutlaka bu ormanları koruyacağız, yeşil tutacağız. Karbon ayak izimizi ormanla artırabiliriz. Her yeri yeşil örtüyle kaplayacağız. Bizden sonraki nesilleri temiz, hava, su almasını sağlayacağız. Elimizdeki orman varlığını sürdürülebilir hale getireceğiz, artırabildiğimiz kadar artıracağız. Yanan alanları bölgede yaşayan köylülerin eliyle yeşillendiriyoruz. Şimdiye kadar 5,5 milyon fidanın tamamını köylülerimizle diktik."

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