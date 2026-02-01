Dolar
Gündem

Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Ekip  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı Fotoğraf: Yiğithan Yıldız/AA

Ankara

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam Tekirdağ'dan yola çıkan yolcu otobüsünün saat 10.20 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını söyledi.

Şahin, "Kazada maalesef 8 vatandaşımızı kaybettik, 26 vatandaşımız yaralı. Yaralılardan durumu ağır olanlar da var. Yaralılar, başta şehir hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı." dedi.

Kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini dile getiren Şahin, "Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

1 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Antalya'da meydana gelen ve hepimizi derinden üzen, 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 26 vatandaşımızın yaralandığı elim otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

TBMM Başkanı Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tekirdağ'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı
