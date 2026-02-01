Dolar
Gündem

Antalya'da akaryakıt istasyonundaki kaza kameraya yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin akaryakıt istasyonunda yakıt alan bir araca ve pompaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mustafa Karabıyık  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Antalya

Kızılot Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.

Hızla ilerleyen araç, istasyonda yakıt alan bir otomobile, ardından da akaryakıt pompasına çarparak durabildi.

Yaralananın olmadığı kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, araca akaryakıt dolduran personelin birkaç saniyeyle kazadan kurtulduğu görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ABD Başkanı Trump, Hindistan'ın İran yerine Venezuela'dan petrol alacağını söyledi
Dışişleri Bakanlığından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki maden kazasına ilişkin başsağlığı mesajı
Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Yarışması için başvurular başladı
Türkiye ve dünya gündemi
