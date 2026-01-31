Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,539.10
BTC/USDT
81,561.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük’te “AK Parti Batı Karadeniz Bölge Strateji Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Yaşam

Antalya sömestir tatilini hareketli geçirdi

Kış sezonunda Rusya, Almanya, İngiltere başta olmak üzere yabancı turist ağırlamaya devam eden Antalya, 15 günlük yarıyıl tatilinde yerli turistin de rotasında yer aldı.

Hatice Özdemir Tosun  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Antalya sömestir tatilini hareketli geçirdi

Antalya

Geçen yıl 17 milyondan fazla yabancı turisti konuk eden kentte 2025 hareketli başladı.

Antalya, 19-30 Ocak tarihlerindeki sömestirde, tatilini sahil kesimde geçirmek isteyen yerli konuklarını misafir etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, Antalya'nın 12 ay boyunca turist ağırlayan bir kent olduğunu söyledi.

Turizmciler olarak iyi bir sömestir tatili geçirdiklerini dile getiren Kavaloğlu, gerek aileleriyle gerekse kamplar kapsamında açık olan otellerde öğrencileri ağırladıklarını kaydetti.


Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

"Yarıyıl tatilini yoğun geçirdik"

Kış sezonunda genellikle kayak yapılabilen mekanların tercih edildiğini ancak Antalya'nın da önemli kitlenin tercihi arasında yer aldığına işaret eden Kavaloğlu, "Yarıyıl tatilini yoğun geçirdik. Aslında Antalya iklim şartları olarak bu yıl dezavantajlıydı ancak hem ders çalışabilme imkanlarından, spalardan, kapalı havuzlardan, kamp ve spor yapabilecekleri alanlardan faydalanmak isteyenler için Antalya çok tercih ediliyor. Bu açıdan bu yılı yoğun geçirdik." dedi.

Kavaloğlu, kış sezonunun hareketlendirilmesi konusunda sömestir tatilinin de önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar da kış döneminde açık olan otellerin büyük bir bölümünün yarıyıl tatilini dolu geçirdiğini söyledi.

Beklentinin üzerinde bir misafiri konuk ettiklerini dile getiren Çağlar, "Güzel bir sömestir tatili geçiriyoruz. Dünya genelindeki savaşlar bizi üzüyor, temennimiz en kısa zamanda savaşların bitmesi. 2026'da iyi bir sezon bekliyoruz. Göstergeler iyi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden İzmir, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için çok kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
"Suriye Raporu: Öngörüler, Teklifler ve Çözümler" başlıklı rapor kamuoyuyla paylaşıldı
İstanbul Valiliğinden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Benzer haberler

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Antalya sömestir tatilini hareketli geçirdi

Bayburt'un 2 bin 400 rakımlı dağları kış festivaline ev sahipliği yapacak

Tarihi Zil Kale geçen yıl 181 bin 446 ziyaretçi ağırladı

Tarihi Zil Kale geçen yıl 181 bin 446 ziyaretçi ağırladı
Türkiye'den 2025'te 83 ülkeye çiçek ihracatı yapıldı

Türkiye'den 2025'te 83 ülkeye çiçek ihracatı yapıldı
Afyonkarahisarlı turizmcilerin yüzü termal tatili tercih edenlerle güldü

Afyonkarahisarlı turizmcilerin yüzü termal tatili tercih edenlerle güldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet